Reprodução/Brevard County Sheriff's Office Namorado matou brasileira nos EUA





O corpo da brasileira Nancy Howery Moreira , de 44 anos, foi encontrado na zona rural de Palm Bay na última sexta-feira (10) pela polícia do condado de Brevard, na Flórida, Estados Unidos . O corpo estava carbonizado e esquartejado. Daniel Stearns , de 32, namorado da vítima, foi preso tentando enterrar restos mortais.

Nancy, que nasceu em Salvador (BA), foi vista pela última vez em 15 de fevereiro. No dia 18, o sumiço foi denunciado para a polícia, que resolveu fazer uma investigação para encontrá-la.

Depois de muito trabalho, o corpo foi achado. Os agentes de segurança pública do condado de Brevard relataram que Stearns atirou contra a namorada e a deixou morta em uma mata por diversos dias.

"O suspeito depois voltou ao local do crime e queimou o corpo da vítima na tentativa de destruir qualquer evidência que o ligasse ao assassinato. Após queimar o corpo, o agressor pegou os restos carbonizados da vítima e os espalhou em vários locais, inclusive enterrando-os em várias áreas", diz o comunicado assinado pelo xerife.

Nancy conheceu o namorado através das redes sociais e resolveram engatar um romance. Os investigadores revelaram que o casal brigou em 15 de fevereiro. O crime só foi descoberto porque os policiais acompanharam passo a passo de Stearns após receberem a denúncia.

Na semana passada, eles observaram o acusado saindo de casa em Palm Bay e indo até o local do crime. Depois de um tempo, os policiais conseguiram flagrá-lo tentando se livrar dos restos mortais da vítima.

“Enquanto os [investigadores] vigiavam o suspeito para determinar se ele estava enterrando o corpo, e ele realmente estava, pelo que nossa investigação nos mostrou neste momento, ele realmente queimou o corpo em um esforço para destruir qualquer evidência possível”, contou o xerife do condado de Brevard, Wayne Ivey, em coletiva de imprensa.

Namorado e os crimes que terá que responder

Preso, Sterns não poderá pagar fiança. Ele está detido no Brevard County Jail Complex e terá que responder pelos crimes de assassinato em segundo grau, adulteração de provas e mutilação de um cadáver.





