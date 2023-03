Reprodução Britânico comeu chocolate premiado





Um homem que mora no Reino Unido comeu um ovo de páscoa premiado. O britânico Adam Davis estava dentro de uma van no momento em que se alimentou do chocolate sem saber que poderia ganhar um prêmio de £ 10 mil (aproximadamente R$ 56 mil).

O vídeo rapidamente repercutiu entre o grupo de amigos deles. O rapaz passou a ser informado que aquele ovo de páscoa era um dos 280 chocolates premiados. Durante esse período do ano, a empresa Cadbury faz essa promoção nas lojas do Reino Unido para aumentar suas vendas.

A campanha lançada pela empresa colocou aos consumidores o desafio de encontrarem os ovos de páscoas que tenham dois sabotes: chocolate ao leite e branco. Quem encontrar um desses, precisa ligar no número encontrado na embalagem e pedir para receber o prêmio.

A competição é um grande sucesso no Reino Unido. A tradição foi responsável por basear o livro Charlie and the Chocolate Factory (A Fantástica Fábrica de Chocolate), escrito em 1964 por Roald Dahl, que depois teve duas versões no cinema, produzidas em 1971 e 2005.

Qual a alegação de Davis?

Após saber que comeu o ovo de chocolate premiado, Davis usou as redes sociais para se defender. Ele explicou que estava “morrendo de fome” e que, apesar da promoção ser uma tradição no Reino Unido, não tinha “ideia que a competição existia”. O britânico garantiu que não está com nenhum remorso.

“Não me sinto mal por ter comido. Quem mais pode dizer que comeu 10 mil euros em 30 segundos?”, ironizou. “O dinheiro vem e vai, mas a história de um fracasso épico dura a vida inteira”.

O episódio se tornou um dos principais assuntos das redes sociais do Reino Unido e virou até reportagem em programas britânicos. Os 10 mil euros não foram parar na conta de Davis, mas ele conseguiu pelo menos 15 minutos de fama.





