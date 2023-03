Reprodução/Twitter Nicolás Maduro em reuniao com Celso Amorim





O chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, Celso Amorim , esteve na última quarta-feira (8) na Venezuela e se encontrou com o presidente Nicolás Maduro . O diplomata foi responsável por liderar a delegação brasileira que participou da viagem ao país vizinho.

A reunião foi informada pelas redes sociais do governante venezuelano. Em seu perfil no Twitter, Maduro publicou fotos ao lado de Amorim e declarou que estava “grato” pelo encontro. Ele ainda relatou que os dois países estão “comprometidos com a renovação de acordos de união e solidariedade que garantem o crescimento e o bem estar” de ambas as nações.

A ida de Celso Amorim para a Venezuela teve como principal objetivo reafirmar o interesse do governo brasileiro em ter uma boa relação com os venezuelanos. Uma das pautas discutidas foi o processo de reabertura da Embaixada do Brasil em Caracas.

A postura de Lula em relação aos venezuelanos é totalmente diferente do comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O antigo mandatário rompeu ligação com Nicolás Maduro e determinou a saída dos diplomatas brasileiros de Caracas, em 2020.

Além disso, o autoproclamado presidente Juan Guaidó, opositor de Maduro, foi reconhecido chefe de Estado pelo ex-governo federal do Brasil . Com o retorno de Lula à presidência, a atual gestão voltou a ter diálogo com a Venezuela.





