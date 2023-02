Reprodução - 08.02.2023 Recém-nascido é resgatado com vida em Hatay, na Turquia

Um bebê recém-nascido foi resgatado em meio a escombros em Hatay, no sudoeste da Turquia , nesta quarta-feira (8). A cidade está entre as mais afetadas pelo terremoto que já matou mais de 11 mil pessoas em todo país.

Desde as primeiras horas da madrugada, equipes de emergência trabalham cavando escombros para tentar encontrar sobreviventes em meio ao desastre, além de já planejarem os proximos passos da operação.

Após resgatarem o recém-nascido em meio aos escombros, as equipes prestou o primeiro atendimento ao bebê ainda no local, enrolando-o em um cobertor. Ainda não há informações sobre a saúda da criança. Sua identidade também não foi revelada.

Outras pessoas também foram resgatadas na regão. Elas foram colocadas no chão e receberam atendimento emergencial ainda no local. Um outro garoto foi levado ao hospital de ambulância, segundo a agência Reuters.

De acordo com autoridades turcas, cerca de 13,5 milhões de pessoas foram afetadas em uma área de aproximadamente 450 km (280 milhas) de Adana, no oeste, a Diyarbakir, no leste.

