Nasa Imagem Ilustrativa do Sistema Solar

O pesquisador holandês Frank Hogerbeets fez um alerta no dia 3 de fevereiro no Twitter sobre a possibilidade de ocorrer um abalo sismico na mesma região em que ocorreu o terremoto na Turquia e Síria nesta segunda-feira(6) e que causou a morte de mais de 11 mil pessoas.

Em um tweet em 3 de fevereiro Hogerbeets disse que “mais cedo ou mais tarde haverá um terremoto de ~M 7,5 nesta região (centro-sul da Turquia, Jordânia, Síria, Líbano)”.

Reprodução Pesquisador holandês Frank Hogerbeets fala a Tv da Turquia sobre previsão de terremoto





Três dias depois, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a Turquia e a Síria, matando mais de 11 mil pessoas , com informações ainda em atualização.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

Frank Hoogerbeets é fundador de uma organização chamada Solar System Geometry Survey (SSGS) na Holanda. Ele apresenta informativos semanais no canal com informações sobre o alinhamento planetário e lunar no sistema solar, relacionando-os com possíveis aumentos de atividades sísmicas na terra.

Entenda como Frank Hoogerbeets 'previu' o terremoto:

De acordo com as informações apresentadas no vídeo, alguns eventos no sistema solar teriam influências nas atividades sismicas no planeta terra.

Apesar da comunidade científica discordar da teoria de Hoogerbeets, ele explica que a SSGS emite alertas de possíveis terremotos e que não é possível afirmar com exatidão onde e quando um terremoto aconterecerá.

Veja vídeo abaixo:

Após o terremoto seu tweet, com a suposta previsão, se tornou viral e Hoogerbeets participou até mesmo de uma entrevista a um canal de Tv da Turquia .

"Você tem Mercúrio, Sol e Uranu, em conjução. Nós temos também o Sol, Venus e Jupter em conjunção e acima de tudo isso nós temo Lua cheia, ou seja, em conjunção com o Sol. Conversões como essas, planetárias e lunares combinadas podem resultar em grandes atividades sísmicas", afirmou Hoogerbeets.

Teoria sobre o Índice de Geometria do Sistema Solar

O Índice de Geometria do Sistema Solar (SSGI) "é o cálculo de um conjunto de dados com base em valores dados a posições geométricas específicas dos planetas, da Lua e do Sol dentro de um período de tempo específico", diz o texto.

"Uma convergência de geometria crítica é representada pelo gráfico SSGI como um pico mais alto, o que pode indicar uma atividade sísmica maior futura, geralmente dentro de três a quatro dias a partir do momento desse pico", continua a explicação.

O site afirma que "após anos de observação e pesquisa, ficou claro que algumas geometrias planetárias e lunares no Sistema Solar tendem claramente a causar um aumento sísmico, enquanto outras geometrias não".

Contudo, a comunidade científica não aceita as teorias afirmadas por Hoogerbeets. O climatologista PhD Brian Brettschneider questionou o veracidade da afirmação sobre os efeitos de uma conjunção do planeta Urano ter impacto na terra.

Via NASA, here are the relative tidal effects on Earth from different planets. The notion that the position of Uranus can affect seismicity on Earth strains credulity. The Moon's tidal force is 2 billion times stronger than Uranus'. https://t.co/cl3STtQ8UW pic.twitter.com/TudE52WSIs — Brian Brettschneider (@Climatologist49) February 8, 2023

"Via NASA, aqui estão os efeitos de maré relativos na Terra de diferentes planetas. A noção de que a posição de Urano pode afetar a sismicidade na Terra força a credulidade. A força de maré da Lua é 2 bilhões de vezes mais forte que a de Urano", questinou no tweet.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.