Reprodução/Twitter Onda de frio nos EUA

Uma onda de frio histórica vinda do Ártico atinge o nordeste dos Estados Unidos e o Sudeste do Canadá nos últimos dias. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS), a temperatura nos EUA pode chegar a -79°C .

Entre as regiões que estariam sendo castigadas pelas baixas temperaturas estão o Monte Washington, em New Hampshire, onde o vento frio pode chegar a essa mínima recorde. Nas cidades de Boston e Worcester, escolas foram fechadas na sexta-feira.

Se os EUA chegarem a -79°C, será um recorde de temperatura mais baixa registrada no Hemisfério Norte.

Veja quais são as menores temperaturas já registradas no mundo:

Antártica, Estacion Vostok - Situada próxima ao Polo Sul, tem temperaturas médias de 56 graus negativos. A menor ocorreu em 21 de julho de 1983, com os termômetros marcando -89,2°C.

Rússia, Sibéria - Na região russa da Iacútia, na Sibéria, o vilarejo de Oymyakon chegou a -71,2°C no ano de 1926, a temperatura mais baixa registrada no Hemisfério Norte. A média da região é de 50 graus negativos.

Canadá, Snag - Em uma vila no oeste, os termômetros marcaram -63°C, causados pelos ares frios do Oceano Pacífico. O recorde aconteceu em 1947.

