Na madrugada da última terça-feira (17), a polícia da Itália revistou o esconderijo do chefe da máfia mais procurada do país, Matteo Messina Denaro. Ele estava sendo procura a 30 anos e foi preso na última segunda-feira (16) em Pelermo.



O esconderijo ficava na cidade de Campobelli di Mazara, que habita cerca de 10 mil pessoas. Ela fica a cerca de 10 quilômetros de Castelvatrano, cidade natal de Denaro, na província de Trapani. A região era o local de atuação da máfia do pai de Matteo.

Não foram encontrados armas no local. No apartamento, os investigaram se depararam com diversos perfumes e roupas de luxo, remédios para impotência sexual e preservativos. No momento, as autoridades investigam as mulheres que faziam visitas a Matteo.

Segundo as informações dadas pelo comandante da polícia de Trapani, Fabio Bottino, o mafioso estava no apartamento reformado a cerca de seis meses, o "que demonstra as boas condições econômicas do fugitivo. Com móveis refinados, de alto nível, mas não de luxo".

"Estão realizando investigações, analisando vestígios biológicos, procurando esconderijos e locais onde poderia esconder documentos. Um trabalho que levará vários dias", completou.

O mafioso se apresentava aos vizinhos como Andrea Bonafede. Ele possui documentos que corroboravam a imagem e dizia que era médico.

De acordo com um comunicado divulgado pelo centro de saúde La Maddalena, o criminoso passava por "tratamento oncológico, sob nome falso". Ele foi preso no sul da Itália, enquanto se tratava contra um câncer.

