Reprodução/Twitter - 27.12.2022 Iguanas caem congeladas após onda de frio na Flórida

A onda de frio trazida pela tempestade Elliot , que atinge os Estados Unidos desde 23 de dezembro, colocou vários estados em alerta e já matou mais de 57 pessoas em todo país. A nevasca, considerada por autoridades a "tempestade do século", também trouxe outros fenômenos, além do frio, para a vida de moradores da Flórida, situada no extremo sudeste dos EUA .

No estado, o frio intenso trouxe o que foi classificado como "chuva de iguanas". É que com o ar extremamente gelado as iguanas verdes, que dormem em árvores, ficam imobilizadas e acabam caindo em carros e até pessoas que passam por áreas verdes. O fato acontece por que os animais não são nativos da Flórida e não aguentam as baixas temperaturas do inverno. O "congelamento" acontece por que elas perdem o controle muscular de maneira temporária por causa das baixas temperaturas, o que desliga certas funções do sistema nervoso para preservar o calor dos órgãos vitais.

No entanto, apesar de estarem imobilizadas e aparentarem estarem mortas, elas não estão. Autoridades do estado estão alertando moradores a não tentarem "salvar" as iguanas, já que, segundo eles, os animais se recuperam rapidamente quando as temperaturas sobem.

"Não leve iguanas verdes selvagens para sua casa ou carro para se aquecer! Eles podem se recuperar mais rapidamente do que você pensa e ficar na defensiva, usando suas longas caudas e dentes e garras afiadas", disse a Agência governamental Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Os animais pode atingir até 5 metros de cumprimento e pesar até 17 kg, no caso dos machos. Por essa questão, a queda das Iguanas Verdes pode causar estragos.

Nas redes sociais, moradores compartilharam diversas fotos e vídeos dos animais congelados. Veja:

Best thing I’ve heard all day. Iguanas dropping out of trees frozen in Florida!

In cold temperatures Iguanas go into a catatonic state, freeze lose their grip and fall out of trees.

Leave them alone, once the sun warms them they’ll regain normal consciousness and do Iguana stuff https://t.co/tuMX9DNtL0 — Cllr Beverley Dunlop (@CllrDunlop) December 26, 2022

Just in case you want to know what’s going on in #Florida this week, we’ve been issued a falling iguana warning as iguanas are expected to fall from the trees due to being shocked from the freeze.❄️



PS, they totally recover when it warms.🙃💚🦎 #FloridaLife pic.twitter.com/ADedt9pIxw — Heather Macht (@AuthorHMacht) December 23, 2022

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.