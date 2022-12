Reprodução do Twitter / @llikemoyd Cinco pessoas morrem durante ataque a tiros no Canadá

Cinco pessoas morreram e outra ficou ferida em um ataque a tiros em um prédio residencial no subúrbio da cidade canadense de Toronto. O suspeito de cometer o atentado também morreu após uma troca de tiros com a polícia.

A Polícia Militar foi acionada no início da noite deste domingo para a ocorrência. "Assim que os policiais chegaram, eles se depararam com uma cena ‘horrenda’ onde várias vítimas morreram", afirmou o chefe da polícia local, Jim MacSween.

A polícia está investigando a motivação do crime e se havia uma ligação entre as vítimas e o suspeito, que não foi identificado.

Apesar de sofrer menos ataques a tiros do que seu vizinho americano, o Canadá experimentou um aumento na violência armada, o que o levou a legislar recentemente para proibir as armas de fogo.

Em abril de 2020, um atirador disfarçado de policial matou mais de 20 pessoas na província canadense da Nova Escócia, o pior massacre do país.

Crimes violentos relacionados a armas de fogo representam menos de três por cento de todos os crimes violentos no Canadá, mas, desde 2009, a taxa per capita de armas disparadas com intenção de matar ou ferir aumentou cinco vezes.

