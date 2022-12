Reprodução - 16.12.2022 Temperatura de congelamento pode ter causado rachadura em aquário

A temperatura de congelamento do aquário gigante com cerca de 1.500 peixes que explodiu em um hotel de Berlim, na Alemanha, pode ter sido o motivo que levou ao rompimento do tanque.

A especulação é de uma fonte policial, que disse que não há evidências de que o incidente tenha sido resultado de um ataque. Segundo o agente, o termômetros chegaram a marcar -6ºC, fator que pode ter contribuído para o problema.

O aquário

O AquaDom, inaugurado em dezembro de 2003, é o maior aquário cilíndrico privado do mundo. A explosão, que aconteceu na manhã desta sexta-feira, deixou duas pessoas feridas.

Os hóspedes foram retirados do hotel após o incidente. Do lado de fora do hotel, havia muitos detritos e também parte dos 1.500 peixes que viviam dentro do aquário.

A rua precisou ser fechada devido a "uma quantidade extrema de água na rua", conforme informações das autoridades. O serviço de bondes na área também foi interrompido por conta do acidente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.