Pixabay PL revoga a Lei de Defesa do Casamento, que definia casamento como a união entre um homem e uma mulher

A Câmara dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira (7) a Lei de Respeito ao Casamento, um projeto de lei que exige o reconhecimento federal para casamentos entre pessoas do mesmo sexo . A votação teve 258 votos a favor e 169 no Congresso, que é hoje liderado pelos democratas.

A legislação será agora encaminhada ao presidente Joe Biden para ser sancionada. Biden considera o casamento igualitário uma de suas prioridades legislativas e afirmou que assinará "rapidamente e com orgulho" o projeto de lei.

A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, também se manifestou após a votação.

"Comecei minha carreira lutando pelas comunidades LGBTQ e agora, um dos projetos de lei finais que assinarei como presidente da Câmara garantirá que o governo federal nunca mais entre no caminho de quem quer se casar com a pessoa que ama", escreveu Nancy no Twitter.

Essa foi a segunda vez em cinco meses que a Câmara votou a Lei de Respeito ao Casamento. Em julho, 47 republicanos da Câmara se juntaram aos democratas em apoio à legislação. Depois, no Senado, a lei foi revisada para atender às preocupações de alguns republicanos de que a lei puniria ou restringiria a liberdade religiosa de instituições que se recusam a reconhecer casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Essa versão foi aprovada no mês passado, forçando-a a voltar à Câmara para uma segunda votação para aprovar as mudanças.

A pressão para aprovar a medida começou depois que o juiz Clarence Thomas sugeriu, em seu parecer na decisão que derrubou a garantia o direito constitucional ao aborto, em junho deste ano, que a Suprema Corte também "deveria reconsiderar" precedentes que consagram a igualdade no casamento e o acesso à contracepção.

A Lei de Respeito ao Casamento revoga a Lei de Defesa do Casamento de 1996, que definia casamento como a união entre um homem e uma mulher. A lei negava benefícios federais a casais do mesmo sexo e casais interraciais. Em 1967, a Suprema Corte declarou a proibição do casamento interrracial inconstitucional.

"Hoje, vamos votar pela igualdade e contra a discriminação, finalmente derrubando a homofóbica Lei de Defesa do Casamento e garantindo proteções cruciais para casamentos entre pessoas do mesmo sexo e inter-raciais", disse o deputado David Cicilline, democrata de Rhode Island, momentos antes da votação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .