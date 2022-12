Reprodução/Youtube Euronews (em português) 04.12.2022 Vulcão na Ilha de Java

Um vulcão entrou em erupção na Indonésia neste domingo (4), lançando uma nuvem de cinzas a 15 quilômetros no ar e forçando a retirada de quase 2 mil pessoas, disseram as autoridades, que emitiram alerta máximo para a área ao leste da ilha de Java.

Não houve relatos imediatos de vítimas da erupção do vulcão Semeru e o Ministério dos Transportes da Indonésia disse que não houve impacto nas viagens aéreas, mas alertas foram encaminhados a dois aeroportos

regionais para vigilância.

Semeru , a montanha mais alta de Java, entrou em erupção no ano passado, matando mais de 50 pessoas e deslocando milhares de pessoas.

A agência de mitigação de desastres da Indonésia (BNPB) disse que 1.979 pessoas foram transferidas para 11 abrigos e autoridades têm distribuído máscaras aos moradores.

A erupção começou às 2:46 da manhã (às 16:46 do sábado, no horário de Brasília) e os esforços de resgate e retirada estavam em andamento.

A coluna de cinzas do vulcão atingiu uma altura de 15 km, segundo a Agência de Meteorologia do Japão, que inicialmente havia entrado em alerta para a possibilidade de que o vulcão pudesse desencadear um tsunami.

Mais tarde, a organização descartou essa possibilidade. A erupção, cerca de 640 km a leste da capital, Jacarta, ocorre após uma série de terremotos no oeste de Java, incluindo um no mês passado que matou mais de 300 pessoas.

