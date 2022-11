Divulgação - 29.06.2022 Guillermo Lasso, presidente do Equador

Os presidentes do Equador e do México , Guillermo Lasso e Andrés Manuel López Obrador respectivamente, concordaram em promover a reativação do comitê binacional de cooperação contra o narcotráfico . A medida surge em um momento em que país sul-americano está sendo assolada por uma onda de violência criminosa, ao qual há a presença de poderosos do cartel mexicano .

Segundo André Manuel, Lasso estava no final da visita oficial no país mexicano quando fizeram o encontro, ao qual discutiram "os desafios da segurança em nível regional e, de forma particular, em ambos os países". Uma nota divulgada pelo gabinete disse que os presidentes "reiteraram o compromisso de compartilhar informações e trocar experiências na luta contra o crime organizado e nas políticas implementadas na busca da paz em cada nação".





O Equador se tornou o porto de partida do tráfico internacional de milhares de toneladas de cocaína, vindas da Colômbia e do Peru. Além disso, a violência é plano de fundo deste cenário, uma vez que há a presença de disputas entre gangues locais e os serviços de máfias internacionais.

Segundo um estudo publicado pelo Observatório Colombiano do Crime Organizado (OCCO), os cartéis de Nova Geração de Sinaloa e Jalisco, considerado o mais poderoso no México , atua no território equatoriano . Emissários do Clã dos Bálcãs, que possui integrantes albaneses, russos, croatas, montenegrinos e sérvios, também foram detectados.

Por conta da alta violência presente no país, Lasso implementou o toque de recolher noturnos nas províncias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas e Guayas. Além disso, as apreensões de drogas deram um salto, com as autoridades apreendendo 210 toneladas em 2021, e até o momento de 2022, com um saldo de 170 toneladas.

