Reprodução/Twitter - 11.10.2022 Passagem do Furacão Julia em Corn Island Nicarágua

A passagem do furacão Julia por países da América Central provocou a morte de pelo menos 31 pessoas .

O fenômeno , que perdeu grande parte de sua força ao chegar à Nicarágua, causou inundações e deslizamentos de terra em várias cidades. Os governos da Guatemala , de El Salvador e de Honduras declararam emergência nacional.

Até o momento, as mortes provocadas pelo furacão foram registradas na Guatemala (14), em El Salvador (10), na Honduras (seis) e no Panamá (um). O número, no entanto, poderá subir nos próximos dias.

O furacão, que foi rebaixado para uma tempestade tropical, continua sendo acompanhado com atenção, pois vem provocando fortes chuvas enquanto avança em direção ao México.

Esse foi o segundo furacão da temporada de 2022 que passou pelo Caribe centro-americano, após o Bonnie ter causado bastante destruição entre as fronteiras de Nicarágua e Costa Rica em meados de julho.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.