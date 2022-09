Wikimedia Commons Ameba Naegleria fowleri é conhecida como "ameba comedora de cérebros"

A crise climática tem feito avançarem os casos de mortes por uma ameba rara e letal conhecida como "ameba comedora de cérebros", que causou a morte de uma criança no estado americano de Nebraska em 19 de agosto . A Naegleria fowleri , como é chamada, vive em água morna e fresca e pode entrar no corpo pelo nariz. De lá, "viaja" para o cérebro e começa a destruir o tecido do órgão.

Segundo o jornal britânico The Guardian , o caso chamou atenção para o fato de que a mudança climática estaria incentivando a ameba a aparecer em partes dos Estados Unidos onde ela não é típica, como o norte e o este. O organismo cresce melhor em águas quentes, com temperaturas acima de 30º, e pode tolerar até 46º, afirmou ao The Guardian o microbiologista Charles Gerba, da Universidade do Arizona.

"Ela gosta de águas superficiais quentes durante o verão nas latitudes do norte", disse.

A Naegleria provoca uma doença rara chamada meningoencefalite amebiana primária. Entre 2012 e 2021, apenas 31 casos foram relatados nos Estados Unidos, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Mas, apesar de rara, ela é extremamente letal. Ainda segundo o CDC, apenas quatro pessoas de 151 sobreviveram à infecção entre 1962 e 2020.

Os surtos foram associados principalmente à natação em lagos, embora um surto no Arizona tenha se originado do uso de águas subterrâneas quentes onde a ameba estava crescendo. Casos anteriores também mostraram que pessoas contraíram a infecção por meio de água contaminada usada para banhos de mangueira e lavagem nasal.

De acordo com Gerba, a maioria dos casos ocorre em homens com menos de 18 anos de idade, embora não esteja claro o motivo. É possível que os meninos sejam mais propensos a participar de atividades como mergulhar na água e brincar no sedimento no fundo de lagos e rios, onde o organismo provavelmente reside.

É importante ressaltar que a crise climática está intensificando eventos climáticos extremos, como inundações e secas, que podem introduzir mais organismos desse tipo ao meio ambiente. O engenheiro ambiental Yun Shen, da Universidade da Califórnia Riverside, alertou ao The Guardian que "nas áreas de seca, os patógenos estarão concentrados nos corpos d’água, o que pode aumentar a dose de exposição". Em áreas que inundam, por sua vez, a água pode transferir patógenos do solo ou ambientes aquáticos para casas e edifícios, ou fazer com que a coleta de águas residuais transborde e "vomite" patógenos no meio ambiente.

"No futuro, devido às mudanças climáticas, as pessoas que vivem em regiões frias também poderão ser expostas a climas mais quentes e maiores chances de serem expostas a patógenos", disse Shen.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .