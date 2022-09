Reprodução/PLANET LABDS PBC Foto de satélite mostra atividade em vulcão Home Reef, em Tonga

Um vulcão no Norte da principal ilha de Tonga entrou em erupção oito vezes nos últimos dois dias, informou nesta terça-feira o serviço geológico do país.

A erupção do vulcão Home Reef atualmente apresenta pouco risco para os moradores de Vava'u e Ha'apai, que estão entre as ilhas mais populosas de Tonga, informa um comunicado da equipe de vigilância do serviço meteorológico. O Home Reef está ativo há 10 dias, expelindo lava e vapor.



Em janeiro deste ano, a erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga devastou a ilha do Pacífico ao provocar um tsunami. A ilha chegou a ficar um mês com sua rede de comunicação cortada por conta do rompimento de um cabo submarino. A erupção, considerada uma das mais fortes dos últimos tempos, ficou registrada em imagens de satélite:

Tale degassamento è poi culminato nell'eruzione vera e propria intorno all'8-9 settembre. Al momento non è ancora chiara la natura dell'eruzione, quello che sappiamo con certezza è che l'attività esplosiva è quasi assente. pic.twitter.com/9DnhQ1WiXj — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) September 17, 2022

O desastre natural que atingiu Tonga deixou pelo menos três mortos e afetou mais de 80% da população. Casas foram destruídas e cidades ficaram cobertas de cinzas. Fontes de água potável também foram contaminadas. A catástrofe levou ainda ao primeiro surto de Covid-19 no país desde o início da pandemia, após a chegada de ajuda humanitária.

