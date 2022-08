🇻🇦 | Um membro da Guarda Suíça desmaiou na frente do Papa Francisco durante a audiência geral semanal nesta quarta-feira (17) no Vaticano.



De acordo com um porta-voz da Santa Sé, ele provavelmente sofreu uma queda de pressão, sem dar mais detalhes sobre seu estado de saúde. pic.twitter.com/vVycvPWye7