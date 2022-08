Reprodução/Youtube - National Geographic Ritual de aldeia na Indonésia é conhecido por desenterrar familiares mortos

O povo Toraja, da região montanhosa de Sulawesi, na Indonésia, pratica um ritual que chama a atenção por ser inusitado. De três em três anos, a aldeia realiza a centenária cerimônia Ma'nene, que pode ser traduzida como 'Cuidados dos Ancestrais' e acontece no final de agosto. Os aldeões desenterram parentes mortos, os vestem e até colocam cigarros em suas bocas.

Os moradores acreditam que a linha entre a vida e a morte é parte de uma jornada mais ampla no mundo espiritual. Desde muito cedo, as crianças da região aprendem a lidar com a morte e, ao aceitá-la, partem para uma jornada espiritual mais ampla.

Essa tradição permite que as famílias consigam economizar por anos para realizarem funerais luxuosos, uma vez que enquanto esperam pelo ritual, os corpos podem permanecer dentro de casa ou em sepulturas baratas. Os moradores podem cuidar dos caixões dos familiares e, caso necessário, reparar ou substituir materiais desgastados nas estruturas.

A cerimônia tradicional permite que os Toraja demonstrem respeito por seus entes queridos falecidos e é comum que os cadáveres preservados sejam levados para almoçar ou compartilhar um cigarro com seus parentes sobreviventes.





A Ma'nene é o retrato de uma tradição única que sobrevive por séculos, apesar da crescente modernização do mundo.

