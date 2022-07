Reprodução/Vídeo - 14.07.2022 Momento em que o homem ingere o conteúdo inteiro da garrafa de licor, pouco antes de desmaiar e falecer

A polícia da província de Limpopo, no norte da África do Sul, está investigando a morte de um homem de 23 anos, cuja identidade não foi revelada, após ser desafiado num bar. Com a promessa de receber um prêmio de cerca de R$ 60, a vítima bebeu uma garrafa inteira do licor Jagermeister, cujo teor alcoólico é de 35% (a título de comparação, a cerveja comum possui teor de 4% a 10%; vinhos possuem em média 14%).

A cena foi filmada e postada em redes sociais, onde é possível ver o homem bebendo o conteúdo de 1 litro de uma só vez, cercado e sendo observado por outros homens.

O rapaz realiza sua última ação em menos de dois minutos. Logo em seguida ele caiu no chão, desmaiado. Levado ao hospital da região de Mashamba, ele já chegou sem vida.

A 23 years old man from Mashamba village in Venda collapsed and later died after consuming 1 bottle of jagermeister. pic.twitter.com/PFQwpLnhh9 — MokupiPogisho👁️ (@MokupiPogisho) July 11, 2022

