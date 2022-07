Reprodução Avião passa por turbulência ao sobrevoar Andes - 08.07.2022

Um vídeo postado pelo DJ Nico Vallorani no Tik Tok mostra o pavor de passageiros de um avião que enfrentou uma forte turbulência quando sobrevoava a Cordilheira dos Andes, localizada entre Argentina e Chile. A aeronave sacode fortemente e passageiros gritam desesperados. Em um determinado momento, a asa do avião treme. Apesar do susto, o episódio não deixou feridos.

No registro é possível ouvir algumas frases ditas pelos passageiros no momento da turbulência. "Nós todos vamos morrer", grita uma mulher. Uma outra repete: "Mãezinha, eu quero descer". Conforme o avião sacode, os berros se tornam mais altos.

As imagens foram feitas durante um voo de Buenos Aires para Ushuaia, na Argentina, em 12 de junho deste ano. O vídeo de Nico acabou viralizando e tem mais de seis milhões de visualizações, 954 mil curtidas e quase 12 mil comentários.

No dia seguinte ao voo, Nico fez um vídeo onde contou estar bem, mas preocupado com mãe e filho que viajavam atrás dele. "Eles estavam desesperados, coitados, gritando muito. A senhora pedia para o avião descer. Mas esse tipo de coisa é comum quando se voa. Por isso, peço a todos que não tenham medo se um dia acontecer com vocês. Apenas mantenha a calma que tudo vai passar", disse o DJ.

