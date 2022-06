Reprodução Arma de fogo

Um menino de apenas oito anos matou acidentalmente uma criança de dois e feriu um bebê de 12 meses com a arma do pai na Flórida, Estados Unidos. O caso ocorreu no domingo, e foi divulgado pelas autoridades nesta segunda-feira.

A criança encontrou a arma deixada pelo pai dentro de um armário no quarto de um motel em Pensacola. Quando o adulto se ausentou do cômodo, o menino atirou contra as outras duas crianças, que eram filhos da namorada do pai.

Segundo Chip Simmons, xerife do condado de Escambia, após os disparos, o pai voltou para o quarto, pegou a arma e o que a polícia acredita que seriam drogas e saiu novamente do local.

A criança encontrou a arma deixada pelo pai dentro de um armário no quarto de um motel em Pensacola. Quando o adulto se ausentou do cômodo, o menino atirou contra as outras duas crianças, que eram filhos da namorada do pai.

Segundo Chip Simmons, xerife do condado de Escambia, após os disparos, o pai voltou para o quarto, pegou a arma e o que a polícia acredita que seriam drogas e saiu novamente do local.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.