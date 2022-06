Ansa Destruição na cidade de Severodonetsk

As forças da Ucrânia receberam ordem para se retirar da cidade de Severodonetsk, deixando a Rússia mais perto de reivindicar a conquista de toda a província de Lugansk, no leste do país.

"Permanecer em posições que foram implacavelmente bombardeadas durante meses simplesmente não faz sentido", declarou Sergey Gaidai, governador de Lugansk, província que integra a região do Donbass junto com a vizinha Donetsk.

De acordo com ele, 90% de Severodonetsk foi danificado pelos ataques da Rússia, cujas tropas agora avançam para conquistar a cidade vizinha de Lysychansk.

Se confirmar a captura desses dois municípios, Moscou poderá reivindicar o controle sobre todo o território de Lugansk, que é palco de conflitos separatistas desde 2014.

Assim como ocorreu em Mariupol, a resistência ucraniana em Severodonetsk está limitada à área industrial da cidade. No início da guerra, as forças invasoras tentaram conquistar a capital Kiev, mas foram repelidas e passaram a se concentrar na tomada do Donbass, região de maioria étnica russa.

