Reprodução/Twitter Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, responsável por indicar três dos juízes conservadores da Suprema Corte, celebrou a revogação do direito das mulheres fazerem aborto .

Em entrevista à emissora "Fox News", Trump disse que a decisão "mandou seguir a Constituição e restituir direitos" em uma medida que deve "funcionar para todos".

"Isso traz tudo de volta para os estados, local onde sempre pertenceu", acrescentou. Ao ser questionado se sentia que fez um papel fundamental para a mudança de 50 anos, ele respondeu que "Deus tomou a decisão".

O veredito da Suprema Corte dos Estados Unidos representa uma vitória para o partido Republicano e as alas mais conservadoras e religiosas do país, que queriam proibir o aborto legal.

Coma revogação histórica desta sexta-feira (24), os Estados Unidos retrocedem e voltam à situação anterior a 1973, quando cada estado era livre para proibir ou autorizar o aborto.

Para realizar a interrupção da gravidez, as mulheres que estiverem em estados onde a prática for proibida terão que se deslocar até chegarem a um estado onde é permitido.

