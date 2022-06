Divulgação/London Pub Ao menos duas pessoas morreram em ataque a boate na Noruega





Duas pessoas morreram e dez ficaram feridas em um ataque a tiros dentro de uma boate gay de Oslo, na Noruega. De acordo com a imprensa local, as autoridades chegaram a prender um suspeito, mas ainda tentam descobrir os motivos da ação.

De acordo com autoridades locais, o tiroteio aconteceu por volta das 1h15 da manhã no horário local (20h15 no horário de Brasília).

"Duas pessoas foram confirmadas mortas no episódio de tiro. Há vários feridos graves", afirmou a polícia local em um post na sua conta oficial do Twitter.

O incidente ocorreu no London Pub, no centro de Oslo, que se intitula "a boate gay mais visitada da Noruega". Segundo testemunhas, pelo menos um homem teria entrado no local carregando uma mala, de onde retirou uma arma e efetuou pelo menos 20 disparos. Entre os feridos, pelo menos três estão em estado grave, e foram atendidos em um hospital próximo.

O fato de ter ocorrido em uma boate gay e na véspera da parada do Orgulho LGBTQIAP+ em Oslo levanta a suspeita de que possa ter sido um ataque com motivações homofóbicas, mas a polícia disse que ainda analisa as evidências.

