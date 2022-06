Getty Images Mais de 15 mil ovelhas morrem afogadas em naufrágio de navio no Sudão

Um navio superlotado de ovelhas naufragou neste domingo nas proximidades do porto de Suakin, no Mar Vermelho do Sudão. Cerca de 15 mil animais morreram no acidente. A tripulação foi salva com vida.

Imagens do naufrágio mostram moradores tentando resgatar as ovelhas, com as próprias mãos. A embarcação levava os animais de exportação do Sudão para a Arábia Saudita.

"O navio Badr 1 afundou durante as primeiras horas da manhã de domingo", disse um representante do porto sudanês, falando sob condição de anonimato, ao The Guardian. "Ele estava carregando 15.800 ovelhas", acrescentou.

A embarcação tinha capacidade para transportar apenas 9 mil animais, segundo a rede de televisão Al Jazeera.

"O navio afundado afetará a operação do porto", disse o funcionário do governo sudanês. "Provavelmente também terá um impacto ambiental devido à morte do grande número de animais transportados pelo navio".

O valor total do gado perdido foi de US$ 4 milhões (equivalente a R$ 20,4 milhões), de acordo com Saleh Selim, chefe da divisão de gado da associação nacional de exportadores.

Selim afirmou que os donos de gado recuperaram apenas cerca de 700 ovelhas, mas elas "foram encontradas muito doentes e não esperamos que vivam muito”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.