Reprodução / CNN Brasil - 02.06.2022 Equipes de resgate atuam em Pernambuco em busca de vítimas das chuvas

O papa Francisco manifestou neste domingo (5) sua solidariedade a todos os afetados pelas chuvas em Pernambuco após autorizar um repasse de 30 mil euros para ajudar as famílias atingidas pela tragédia, que deixou 128 mortos.

"Desejo assegurar minhas orações pelas vítimas dos deslizamentos de terra causados pelas chuvas torrenciais que ocorreram na região metropolitana do Recife no Brasil", disse Francisco durante a recitação do Regina Coeli.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.



A oração é feita depois que o Pontífice fez uma doação aos brasileiros após receber uma carta do arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido, contando a situação emergencial.

De acordo com a Arquidiocese de Olinda e Recife, a quantia será entregue para a Cáritas Arquidiocesana. A iniciativa partiu do núncia apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro, que também telefonou a Saburido para prestar solidariedade com a situação.

"Assim o fiz. Ontem a nunciatura telefonou confirmando que o Papa autorizou a doação de 30 mil euros, em nome da Cáritas Arquidiocesana, o que corresponde a um pouco mais de R$ 150 mil", disse o arcebispo brasileiro ao Vatican News.

Segundo Saburido, "essa valiosa ajuda soma-se a tantos outros gestos de irmãos e irmãs de Pernambuco, de outros Estados do Brasil e até do exterior".

A tragédia provocada pelas chuvas em Pernambuco deixou 128 mortos, a maioria deles em deslizamentos de barreiras no Grande Recife. O corpo da última desaparecida, Mércia Josefa do Nascimento, de 43 anos, foi encontrado em Camaragibe, na última sexta-feira (3), encerrando as buscas dos bombeiros por vítimas do desastre.

O desastre é considerado o segundo maior na história do estado devido ao total de vítimas e deixou 9.302 desabrigados e 34 cidades em situação de emergência.