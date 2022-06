Primeiras negociações

Em 28 de fevereiro, as delegações de Moscou e Kiev se reuniram por várias horas na região de Gomel, na Bielorrússia, perto da fronteira com a Ucrânia, na primeira rodada de negociações. As conversas, no entanto, acabaram sem um cessar-fogo imediato. Os representantes dos países se reuniram outras vezes, mas, até o momento, não chegaram a nenhum acordo sobre o fim da guerra. Agora, as negociações seguem estacionadas.