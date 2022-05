Divulgação/Claudia Aguilera - 11.05.2022 Marcelo Pecci estava na Colômbia passando sua lua de mel com a mulher, a jornalista Claudia Aguilera

Marcelo Pecci, um procurador paraguaio que lutava contra o crime organizado, foi assassinado durante a sua lua de mel em uma ilha turística na Colômbia.

A esposa do procurador, a jornalista Claudia Aguilera, revelou que o marido foi baleado por dois criminosos em uma praia particular em Barú. Ela, no entanto, confirmou ao jornal El Tiempo que não recebeu nenhuma ameaça.

"Dois homens atacaram Marcelo. A dupla veio através de um pequeno barco, ou em um jet ski, a verdade é que eu não consegui reparar direito. Um deles se aproximou sem dizer nenhuma palavra e atirou duas vezes", explicou Aguilera, que momentos antes do assassinato do marido havia anunciado que estava grávida.

O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, comentou em suas redes sociais que o ataque sofrido por Pecci foi um "assassinato covarde". As autoridades dos Estados Unidos, do Paraguai e da Colômbia vão investigar o caso.

O procurador era especialista em crime organizado, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Em 2020, ele trabalhou ativamente em um caso envolvendo o ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que foi detido ao tentar entrar em solo paraguaio com um passaporte falso .

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.