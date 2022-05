Reprodução: redes sociais - 08/04/2022 Situação de Izium, na Ucrânia

O governo da Ucrânia disse que os corpos de 44 civis foram encontrados nos escombros de um prédio de cinco andares na cidade de Izium, atualmente controlada por tropas russas.

A informação foi confirmada pelo chefe da administração militar regional de Kharkiv, Oleh Syniehubov. Ele informou que o prédio foi "completamente destruído pelos ocupantes" russos em março. A Rússia não se manifestou sobre o caso.

Segundo Syniehubov, os moradores que ainda estão em Izium escavaram o local para encontrar os corpos. As forças russas controlam Izium há quase dois meses. Antes disso, a cidade foi palco de combates e bombardeios intensos.

"Não há nenhum equipamento especial para retirar os destroços, tudo é feito à mão. E é claro que isso não acontece 24 horas por dia. Quando não há bombardeios, as pessoas saem e tentam desmantelar esses bloqueios" , disse Syniehubov em entrevista à CNN nesta terça-feira.

Ainda não se sabe se as forças russas estavam cientes da operação e permitiram a recuperação dos corpos. Syniebuhov disse que, desde que Izium foi ocupada, cerca de 1.700 pessoas foram evacuadas.

"Depois disso, os ocupantes não permitiram que as pessoas fossem retiradas ou que ajuda humanitária fosse levada para lá", lamentou.

Ele também disse que Tsirkuny, uma cidade perto de Kharkiv, foi libertada e descreveu o local como uma cena de "crime de guerra total".

"Há muitas casas destruídas, muitos prédios de escritórios, escolas. Há corpos, corpos de civis. Os ocupantes nem levaram seus próprios soldados, eles estão nas ruas, em casas, e assim por diante. Ainda temos muito trabalho a fazer para limpar tudo", relatou.

