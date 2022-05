Reprodução/Ministério do Interior do Equador Motim ocorreu após duas facções rivais entrarem em conflito





Um motim realizado em uma prisão no Equador deixou ao menos 43 mortos nesta segunda-feira (9). O Centro de Reabilitação Social de Santo Domingo, onde ocorreram os distúrbios, está localizado a cerca de 80 quilômetros de Quito, capital do país.

A desordem foi gerada após duas facções rivais, "R7" e "Los Lobos", entrarem em confronto no local. A SNAI, aturidade penitenciária do país, precisou acionar alguns protocolos de segurança para controlar a situação.

Por meio das redes sociais, o Ministério do Interior do Equador afirmou que as forças de segurança do país já assumiram o controle do pavilhão onde ocorreu o motim.

O presidente equatoriano, Guillermo Lasso, prestou condolências aos familiares dos mortos, e ressaltou que o motim foi resultado da violência das gangues no país.

Mi más sentido pésame a los familiares y seres queridos de los fallecidos en el amotinamiento en la cárcel de Sto. Domingo. Este es un lamentable resultado de la violencia entre bandas. El ministro del Interior @CarrilloRosero está a cargo de los operativos para recuperar la paz. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) May 9, 2022

Durante o tumulto, cerca de 110 detentos tentaram escapar da prisão, mas a polícia local conseguiu deter a fuga ainda dentr do presídio.

Mais de 350 presos morreram no Equador desde fevereiro de 2021, período onde foram realizados um total de cinco motins nas prisões do país. Em abril, ao menos 20 detentos morreram dentro do presídio El Turi em Cuenca, no sul do Equador.

