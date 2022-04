Reprodução/Twitter - 04.04.2022 Cão máquina anda pelas ruas de Xangai, na China, orientando moradores sobre cuidados para combater a transmissão de Covid-19

Um cão robô está sendo usado para 'latir' medidas de segurança contra a COVID-19 em Xangai, China.

Com um alto-falante preso às costas, o robodog diz aos moradores do distrito de Jiading da cidade para “usar uma máscara, lavar as mãos com frequência e verificar sua temperatura”, segundo internautas chineses nas redes socias.

Vários vídeos gravados por cidadãos, que viralizaram, mostram o cão máquina, andando livremente pelas ruas, veja:

Desde o final de março , Xangai está em confinamento após um pico de COVID-19 impulsionado pela nova variante BA.2.

A cidade de 26 milhões de pessoas é dividida em duas, com as regiões leste e oeste vendo medidas de bloqueio ligeiramente diferentes.

No dia 2 de abril, as autoridades solicitaram que todos os residentes de Xangai fizessem mais dois testes COVID-19.

Wu Qianyu, funcionário da comissão municipal de saúde de Xangai, disse que a situação com o COVID-19 era “severa e complexa”, dizendo que “a tarefa de prevenção e controle é extremamente árdua”.

Em 3 de abril, Xangai relatou 7.788 casos assintomáticos transmitidos localmente diariamente e 438 casos sintomáticos.

O número total de casos na China continental é de 11.781, casos assintomáticos 1.506 casos sintomáticos, o que significa que Xangai representa 62% do total de casos em todo o país.

