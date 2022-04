Tomaz Silva/Agência Brasil - 17.01.2022 Homem pode ter se vacinado ainda mais vezes

Um homem foi preso na Alemanha após ir a um posto de saúde tomar vacina contra a Covid-19 depois de já ter recebido o imunizante 87 vezes. Segundo a Deutsche Welle, o homem circulou por diversos pontos de vacinação nos estados da Saxônia e Saxônia-Anhalt, no leste do país, tomando diversas doses da vacina, com intuito de vender os comprovantes para pessoas que não querem se imunizar, mas precisam do documento para acessar locais restritos a imunizados.



De acordo com as investigações, ele chegou a ir três vezes por dia, em diferentes centros que ofereciam as doses, para aumentar a quantidade de comprovantes para pôr à venda.

Um funcionário de um centro médico na cidade de Dresden, onde o homem, que tem 61 anos, tentava se vacinar novamente, ficou desconfiado quando o reconheceu, segundo o porta-voz da Cruz Vermelha Alemã, Kai Kranich. Na vez seguinte em que ele entrou em um centro de vacinação, na cidade de Eilenburg, nos arredores de Leipzig, a equipe chamou a polícia, e o homem foi detido.

Não está claro quantas vezes o homem de fato recebeu a vacina, mas acredita-se que o número seja maior do que os 87 identificados.

A notícia surge justamente no momento em que a Alemanha enfrenta uma nova onda de infecções pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e luta para aumentar suas taxas de imunização, principalmente em comparação com outros países da Europa Ocidental, que estão com a população em geral com índices de vacinação bem mais avançados.



A Cruz Vermelha Alemã prestou queixa contra o homem por suspeita de envolvimento na venda de passaportes de vacinação. As investigações estão em andamento no estado da Saxônia, com autoridades de outros estados alemães também investigando o homem.