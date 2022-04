Arquivo Pessoal/Alina Dubeiko As forças armadas da Ucrânia conseguiram retomar o controle de 11 vilas na região de Kherson

As forças armadas da Ucrânia conseguiram retomar o controle de 11 vilas na região de Kherson, uma das primeiras áreas do país a serem ocupadas totalmente pelos russos, informaram militares ao portal "Ukrinform" nesta sexta-feira (1º).

"Graças aos esforços dos nossos defensores da 60ª Brigada de Infantaria, que é parte do Agrupamento das Tropas do Sul, as seguintes vilas da região de Kherson foram liberadas: Novovorontsovka, Mala Shesternia, Novohryhorivka, Topolyne, Kniazivka, Krasnivka, Svobodne, Kamianka, Pryhiria, Kochubeivka, Orlove", diz a nota oficial publicada pelo site de notícias.

O comunicado ainda informa que diversos veículos militares e tanques foram apreendidos e que os civis receberam "ajuda humanitária - comida e medicamentos".

A capital da região, que também se chama Kherson, é a maior cidade do sul da Ucrânia, com cerca de 300 mil habitantes antes da guerra, e considerada ponto estratégico por conta da proximidade à península da Crimeia - anexada unilateralmente pela Rússia em 2014.

A cidade caiu nas mãos dos russos nos primeiros dias de combate, mas há algumas semanas os ucranianos vem retomando cidades e vilas próximas.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.