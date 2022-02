Reprodução/ Redes Sociais Sergei Shoigu ministro da Defesa da Rússia

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, comunicou ao presidente do país, Vladimir Putin, que as "tropas russas de alerta nos postos de comando da Força de Mísseis Estratégicas e as frotas marítimas do norte e do Pacífico passaram para alerta de combate reforçado". A comunicação foi repercutida pela agência de notícias russas Tass.

