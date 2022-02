Reprodução Solange Ruhoff foi morta com golpe de faca em casa no Paraguai. Polícia identificou seu marido, Leone da Silva, como suspeito

Uma brasileira de 39 anos foi encontrada deitada no chão de sua casa, na cidade de Santa Rita, no departamento de Alto Paraná, no Paraguai, com ferimentos por arma branca na região do tórax. Solange Ruhoff chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Segundo a polícia local, o caso é tratado como feminicídio e o suspeito foi identificado como o marido dela, Leone da Silva, de 43 anos, também brasileiro.

De acordo com vizinhos, que acionaram os bombeiros e os policiais depois de escutarem gritos vindos do interior da residência, os filhos do casal estavam lá dentro e presenciaram o ataque à mãe.

A imprensa paraguaia informou ainda que, após o crime, ocorrido nesta quarta-feira, dia 2, o homem fugiu de carro, mas sofreu um acidente ao cair de um ponto elevado. Ele foi levado para o hospital, onde é mantido sob custódia. A prisão dele deve ser efetuada mediante alta médica.