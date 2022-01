Reprodução/WA Police Force Caso Cleo Smith: Homem preso após sequestro se declara culpado

Terence Darrell Kelly, de 36 anos, admitiu ter sequestrado Cleo Smith, de 4 anos, na Austrália, nesta segunda-feira. O caso teve repercussão mundial no final de 2021, quando a menina passou 18 dias desaparecida após ser levada da tenda onde acampava com a família nos arredores de Carnarvon, no dia 16 de outubro.

Kelly continua sob custódia em uma prisão de segurança máxima na cidade Perth, para onde foi transferido em 5 de novembro, dois dias depois de Cleo ter sido encontrada trancada na casa dele.

O suspeito deve enfrentar o Tribunal Distrital em março e uma sentença será expedida em seguida. A imprensa australiana informou que a confissão foi recebida com surpresa, já que muitos esperavam que o caso seria encerrado após um longo processo na Justiça.

Relembre o caso

Cleo desapareceu horas depois de ter acordado a mãe, Ellie, durante a noite, para pedir por água. As duas voltaram a dormir em seguida. Pela manhã, porém, a pequena não estava mais na tenda armada no acampamento Blowholes. Ellie contou que a barraca da família estava praticamente toda aberta quando acordou.

"Cleo estava em um colchão, e nosso bebezinho (a irmã mais nova da menina) estava em um berço bem ao lado dela. Nós tínhamos uma divisória. Então estávamos (a mãe e namorado, Jake Gliddon) em um colchão inflável também. (De manhã) fui para o outro espaço, o zíper estava aberto e Cleo tinha sumido... a barraca estava completamente aberta, faltava apenas 30 centímetros para abrir totalmente", contou em entrevista ao canal 9 News.

Mais de 100 policiais se mobilizaram nas buscas e uma recompensa de 1 milhão de dólares australianos (mais de R$ 4 milhões na cotação atual) foi oferecida por informações que pudessem levar ao paradeiro da criança ou à prisão e condenação de envolvidos no crime.

Cleo foi localizada após quase três semanas em uma casa em Carnarvon. Na época, a polícia informou que os agentes precisaram invadir a residência, que estava trancada. Terence Darrell Kelly foi preso em um rua próxima do imóvel.