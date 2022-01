Reprodução Novo governo holandês presta juramento sob críticas

Nesta segunda-feira (10), o novo governo holandês prestou juramento para posse, cerca de dez meses após as eleições, um recorde para o país.

O quarto mandato de coalizão consecutivo do primeiro-ministro Mark Rutte foi empossado pelo rei Willem-Alexander, em uma cerimônia oficial no palácio real Noordeinde em Haia, onde fica a sede do Parlamento.

De acordo com Mark Rutte, o combate ao aquecimento global será a principal agenda nesta nova gestão.