Reprodução/Twitter Presidente Bolsonaro com médicos

No mesmo dia em que recebeu alta, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou em em Buriti Alegre, no estado de Goiás. O motivo da viagem foi um jogo beneficente.

A partida foi promovida pelos cantores sertanos Marrone, da dupla Bruno & Marrone, e por Gusttavo Lima, que não compareceu ao evento por testar positivo para Covid-19.

Presidente agora em Buriti Alegre/GO. pic.twitter.com/viSLtgAhoC — Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) January 5, 2022

Em vídeo, é possível ver o momento que Bolsonaro chega ao local e é recebido por apoiadores:

O anúncio da participação do presidente no evento foi dado no dia 29 de dezembro. Com a internação na madruga da última segunda-feira (3) , sua ida ficou incerta.

Em coletiva no hospital Vila Nova Star em São Paulo nesta quarta-feira (5), Bolsonaro reforçou seu desejo em participar do evento. ""É difícil você ficar parado, queria estar hoje à noite lá no jogo do Marrone e do Gusttavo Lima. Estou tentado ir para lá, não vou jogar, logicamente. Vou ver como é que fica", disse.

Bolsonaro ficou internado devido a um quadro clínico de obstrução intestinal . O médico do presidente descartou necessidade de cirurgia e relatou que a obstrução foi causada por um camarão não mastigado .