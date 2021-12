City of Sydney - 31.12.2022 Sydney fez festa com fogos e show de luzes para 2022

A chegada de 2022 foi festejada com show de luzes e fogos de artifício em Sydney, na Austrália. A celebração de boas-vindas, uma das primeiras e mais tradicionais do mundo, foi em clima muito diferente da última edição. Desta vez, milhares de pessoas estavam presentes nos arredores do porto. Em 2021, a festa não teve público em razão da pandemia de Covid-19.

Apesar da celebração australiana, muitos cartões postais do réveillon vão receber o novo ano de forma silenciosa por medo da propagação da variante Ômicron. A queima de fogos foi cancelada no Arco do Triunfo, em Paris, no Big Bem, de Londres, e nas Torres Petronas, em Kuala Lumpur.

A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, manteve a festa na Times Square, mas a celebração terá um quarto do tamanho tradicional. O uso de máscaras e a apresentação de comprovante vacinal são obrigatórios.

O surgimento da Ômicron e a alta no número de casos da Covid-19 espalhou medo ao redor do mundo. Muitos países retomaram as restrições sociais do início da pandemia. Mas, mesmo em países, onde as reuniões de pessoas estão permitidas, muitos preferiram ficar em casa.

No Le Querida, badalado restaurante de Madri, apenas quatro mesas, de um total de 24, foram reservadas para esta sexta-feira, segundo a agência Reuters. Algumas semanas atrás, antes da nova variante, o local estava lotado.