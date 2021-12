Ye Jinghan / Unsplash Prisão

Vinte pessoas foram condenadas à morte nesta quarta-feira pelo assassinato de um estudante em Bangladesh, em outubro de 2019. O corpo do estudante de engenharia Abrar Fahad, de 21 anos, foi encontrado com sinais de espancamento em um dormitório da Universidade de Engenharia e Tecnologia de Bangladesh horas após ele escrever um post no Facebook criticando a primeira-ministra Sheikh Hasina por assinar um acordo de compartilhamento de água com a Índia.

Conforme as autoridades, o jovem foi agredido durante seis horas com um taco de críquete e outros objetos por 25 colegas que eram membros da Liga Chhatra de Bangladesh, o "braço universitário" Liga Awami, partido que governo o país.

"Estou feliz com o veredito. Espero que as punições sejam cumpridas em breve" , disse o pai de Fahad, Barkat Ullah, após a sentença, conforme noticiado pela AFP.

Cinco dos envolvidos nocrime foram condenado à prisão perpétua, conforme confimou o promotor de Justiça Abdullah Abu. Todos os condenados tem entre 20 e 22 anos.