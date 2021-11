Reprodução VÍDEO: Homem invade trem de pouso e é descoberto nos Estados Unidos

O Departamento da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos da América (CBP) descobriu um homem no trem de pouso do voo 1182 da American Airlines, vindo da Guatemala e que pousou em Miami no útlimo sábado. As informações são do portal USA Today.

O rapaz de 26 anos não teve sua identidade revelada e foi levado a um hospital local após ser detido. Não há informações sobre seu estado de saúde.

A 26-year-old stowaway arrived in the landing gear compartment of American Airlines flight 1182 from Guatemala City to Miami International Airport Saturday. pic.twitter.com/d4YyAmQq3J — Yid Info (@YidInfoNews) November 28, 2021





No vídeo, é possível observar que o homem encontra-se cercado por policiais e funcionários da companhia aérea e seu estado físico é de aparente cansaço. Na pista, ele recebe os primeiros socorros.

Leia Também

Um porta-voz da CBP informou a rede de televisão Fox News que o rapaz encontra-se à disposição das autoridades norte-americanas.

"Oficiais do departamento prenderam um homem de 26 anos que tentou escapar da detecção no compartimento do trem de pouso de uma aeronave que chegava da Guatemala na manhã de sábado", afirmou o representante.





Já a American Airlines - empresa de voo - afirmou em nota que encontra-se trabalhando em conjunto com as autoridades policiais durante as investigações.