Reprodução/Flickr G7 se reunirá para discutir variante ômicron

O G7 convocou uma reunião de emergência para discutir o avanço da variante ômicron do novo coronavírus pelo mundo. O chamado foi feito neste domingo (28) pelo Reino Unido, país à frente da presidência rotativa do grupo.



A reunião será realizada nesta segunda-feira (29) e contará com a participação dos ministros da Saúde dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e Reino Unido.

O primeiro país a identificar a variante ômicron foi a África do Sul, que comunicou a Organização Mundial da Saúde (OMS) no dia 25 de novembro. De lá para cá, pelo menos 10 países já confirmaram casos com a nova cepa em seus territórios.

Por aqui, um brasileiro que esteve na África do Sul e desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, testou positivo para a Covid-19 . Ainda não se sabe, porém, se este é um caso da variante ômicron.