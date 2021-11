Redes sociais Ex-soldado foi presos suspeito de matar casal de britânicos

O ex-soldado Collin Reeves, que serviu no Afeganistão, foi preso por ser suspeito de matar o casal Jennifer Chapple, de 33 anos, e Stephen Chapple, de 36, na cidade de Sommerset, na Inglaterra. A morte teria acontecido no domingo à noite, enquanto os filhos do casal, de 5 e 6 anos, dormiam.

Além de Collin Reeves, outro homem, de 67 anos, também teria sido preso durante a investigação, mas já foi solto. Os filhos do casal, que não sofreram ferimentos, estão sob os cuidados da irmã de Jennifer, que mora na mesma vizinhança.

Segundo o jornal 'The Guardian' vizinhos do casal suspeitam que a morte tenha acontecido após Jennifer e Stephen se envolverem em brigas recorrentes por conta de vagas de estacionamento na rua em que moravam. As policiais de Avon e Sommerset, que cuidam do caso, decidiram não comentar acerca dessa especulação, mas confirmaram que já haviam entrado em contato com o casal no passado.

"Todos daqui tem problemas com estacionamento... já causou problemas para muitos", disse uma vizinha do casal pediu pra ser chamada apenas de Melissa.

Stephen Chapple era professor em uma escola da região, enquanto sua mulher, Jennifer, trabalhava em uma cafeteria.

"O que aconteceu com o casal é de partir o coração. Nem consigo imaginar o impacto que isso pode ter nas duas crianças. Isso é um incidente trágico, que chocou a comunidade", disse ao 'The Guardian' o inspetor Neil Meade, que cuida do caso.