Divulgação American Airlines

Uma mulher foi multada em R$ 125 mil (US$ 23 mil) pela Federal Aviation Administration (FAA), agência de aviação dos EUA, após agredir um comissário de bordo da American Airlines com tapa porque seu assento reclinou.

O caso aconteceu no dia 11 de março deste ano em um voo da American Airlines , mas a multa foi aplicada apenas na última semana.

A mulher "agrediu verbalmente os comissários de bordo depois de perceber que seu assento não reclinava". Embora os comissários tenham tentado trocá-la de lugar, a passageira se recusou a mudar, segundo informações da FAA.

Além disso, ela 'continuou gritando com os comissários de bordo' e não cumpriu a exigência federal de usar máscara facial a bordo, de acordo com a agência. "Ela então atingiu um comissário de bordo no antebraço direito e tentou fazê-lo novamente", disse a FAA. Ela foi presa assim que o voo chegou ao seu destino.

As multas por incidentes em voos variam de US$ 9 mil (R$ 49 mil) a US$ 32.000 mil (R$ 174 mil). A FAA disse que já recebeu mais de 5.000 reclamações de passageiros indisciplinados em 2021 e que 73% estavam relacionadas ao uso de máscaras. Mais de 100 dos incidentes relatados envolveram violência.