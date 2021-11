Instagram Loja de crepes em Lisboa faz sucesso pelo formato nada convencional dos doces





Gosta de ousadia? E de crepes? Se sua reposta para as duas perguntas for "sim", uma padaria da Rua da Rosa, em Lisboa, vai despertar o seu interesse. A loja La Putaria tem feito sucesso entre portugueses e turistas com seus crepes em forma de vagina e de pênis.

Há dois meses, a brasileira Juliana Lopes se uniu ao namorado austríaco, Robert Kramer, para abrir o empreendimento. A pequena loja de 50 metros atrai muitos jovens e turistas do mundo todo. Para além da boa localização, a "padaria mais sexy do mundo", como é descrita no Instagram, também conta com o sucesso garantido nas redes sociais - só no Instagram, já são mais de 19 mil seguidores, enquanto no TikTok são 18,9 mil.

Se você passar pela Rua da Rosa às 15h, verá uma fila de clientes ansiosos para experimentar as guloseimas de La Putaria. A média de vendas aproxima-se de 300 crepes por dia, e os clientes podem optar pelo recheio e calda de doce de leite e/ou de chocolate.

O menor preço dos bolinhos é de 4,50 euros, e o tamanho dos crepes em formato de pênis é de 16,5cm - que, de acordo com o casal, segue o tamanho médio mundial. Além disso, a experiência da loja vai muito além dos doces, já que o ambiente de 50 metros quadrados possui uma área para consumo e até mesmo para fotos, na parede com o letreiro "Maior do que o do teu namorado".

Em entrevista ao G1, Juliana conta que recorreu ao auxílio das redes sociais, mas teve a primeira conta da loja derrubada pelo Instagram. "Imaginamos que houve denúncias. Portugal é um país muito tradicional. Por isso imagino que o tema da loja deve ter chocado e pode ter recebido uma série de denúncias. Inclusive, eu confesso que me surpreendi com o sucesso da loja. Mas, enfim, aconteceu", diz a empreendedora.





Depois de criar o segundo perfil, os pilaffles e xoxaffles viralizaram e chamaram a atenção de outros clientes e empresas ao redor do globo. Só no TikTok, a hashtag #LaPutaria tem mais de 10,9 milhões de visualizações - e a maioria dos vídeos recentes foi produzida pelos clientes da padaria. Juliana e Robert só abriram a unidade na Rua da Rosa, mas pensam em ampliar seus negócios para outras cidades de Portugal e do mundo.