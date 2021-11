Pixabay Castelo da Disney em Xangai

A Disneyland Xangai foi fechada ontem (31), durante a noite temática de Halloween, após uma mulher testar positivo para covid-19. Bombeiros e funcionários organizaram as mais de 30 mil pessoas que estavam no parque para uma testagem rápida para a doença.

Em um comunicado, o parque informou que as instalações e a estação de metrô que dá acesso ao local permanecerão fechados até amanhã. Segundo a CNN, a visitante que testou positivo viajou de trem da província de Jiangxi até Xangai no último dia 29. Na viagem de volta, ela foi localizada como um contato próximo de um caso confirmada, e retirada do trem para testagem e quarentena.

A China adota uma política de tolerância zero com casos de covid - o governo adota o fechamento de locais para evitar o surgimento de novos surtos como o que deu início à pandemia, no início do ano passado.

Após a testagem em massa, os visitantes do parque foram autorizados a voltar para casa. Segundo a prefeitura de Xangai, as 33.863 pessoas que estavam no local tiveram resultado negativo, e foram orientadas a refazer o teste em 24h e fazer isolamento até o resultado.