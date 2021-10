Reprodução: iG Minas Gerais Papa pede "decisões radicais" a líderes mundiais na Conferência do Clima da ONU

O Papa Francisco fez um apelo para que os líderes mundiais tomem "decisões radicais" na Conferência do Clima da ONU da próxima semana. Os líderes presentes na conferência COP-26 em Glasgow, na Escócia, devem oferecer “esperança concreta às gerações futuras”, disse o Pontífice, em uma mensagem especial gravada para a seção Pensata do Dia, da BBC Radio 4.

Francisco pediu “um sentido renovado de responsabilidade compartilhada por nosso mundo" dos líderes na COP para estimular ações contra a crise climática.

"É essencial que cada um de nós esteja comprometido com essa mudança urgente de direção", disse ele. "Os tomadores de decisão política que se reunirão na COP-26 em Glasgow estão convocados a fornecerem com urgência respostas eficazes à atual crise ecológica, e, desta forma, oferecer esperança concreta às gerações futuras."

Francisco não participará da cúpula, que vai de 31 de outubro a 12 de novembro. O Vaticano está enviando uma delegação ao encontro, mas o Papa de 84 anos não irá após uma cirurgia no início deste ano.Anteriormente, houve sugestões anteriores de que ele faria uma breve aparição para reforçar a importância do evento.

Sua mensagem foi gravada em italiano e durou quase cinco minutos. Foi transmitida na manhã desta sexta-feira com narração em inglês.

O Papa Francisco disse que a cúpula seria difícil, mas também representa uma oportunidade.

"Essas crises nos apresentam a necessidade de tomar decisões, decisões radicais que nem sempre são fáceis", afirmou. "Ao mesmo tempo, momentos de dificuldade como este também apresentam oportunidades, oportunidades que não devemos desperdiçar."

O Papa Francisco alertou contra o perigo do isolacionismo e protecionismo ao lidar com a crise climática.

"Podemos enfrentar essas crises nos recolhendo no isolacionismo, no protecionismo e na exploração. Ou então podemos ver nas crises uma chance real de mudança, um momento genuíno de conversão, e não simplesmente no sentido espiritual", disse ele. "Esta última abordagem por si só pode nos guiar em direção a um horizonte mais brilhante."

Francisco também afirmou que uma sucessão de crises relacionadas à saúde, meio ambiente, abastecimento de alimentos e economia estavam “profundamente interligadas”.

"A mudança climática e a pandemia de Covid-19 expuseram nossa profunda vulnerabilidade e levantaram inúmeras dúvidas e preocupações sobre nossos sistemas econômicos e a forma como organizamos nossas sociedades", disse Francisco. "Eles também prenunciam uma tempestade perfeita que pode romper os laços que mantêm nossa sociedade unida."





Encontro com Biden

Nesta sexta-feira, Francisco tem encontro marcado com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Biden, que está em Roma para participar de uma cúpula do G20 antes de ir para Glasgow na segunda-feira, chegou ao Vaticano no começo da tarde, cercado por forte segurança.

O encontro entre o primeiro papa latino-americano e o segundo presidente católico na história dos EUA ocorre em meio a um acirrado debate na Igreja dos Estados Unidos, onde Biden está sob pressão dos conservadores por sua posição a favor do direito das mulheres ao aborto legal.