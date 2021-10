Reprodução/Twitter Jovem que esfaqueou e matou deputado no Reino Unido responderá por homicídio

O britânico Ali Harbi Ali, 25 anos, que assassinou a facadas o parlamentar conservador David Amess no dia 15 de outubro responderá formalmente por homicídio com agravante de preparação de ato terrorista, informou a polícia nesta quinta-feira (21).

O procedimento penal foi iniciado no Crown Prosecution Service, que pontuou que as acusações têm base em toda a investigação feita pela Scotland Yard.

"Nós vamos submeter à corte que esse assassinato tem uma conexão terrorista, incluindo motivações por religião e ideologia", afirmou um dos acusadores, Nick Price.

Harbi Ali foi preso local após o crime, que ocorreu dentro de uma igreja britânica onde Amess prestava conta de seu mandato com eleitores. A polícia chegou a fazer buscas em outras duas casas de Londres, mas ninguém além do jovem foi preso pelo crime.

O autor do crime é britânico, mas é filho de um ex-conselheiro do governo da Somália. Não há explicações formais sobre o que o levou a assassinar Amess - e não ter ferido mais ninguém no local do crime, como normalmente ocorre em ataques terroristas feitos por "lobos solitários".