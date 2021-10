Wikimedia Commons Sede do poder executivo da Argentina, Casa Rosada, em Buenos Aires

A capital argentina Buenos Aires teve o seu primeiro dia com a suspensão do uso obrigatório de máscara contra a Covid-19. Não é mais necessário o uso do equipamento de proteção em locais abertos e em locais onde não há aglomeração.

Apesar da flexibilização, muitos argentinos foram vistos de máscara pelas ruas de Buenos Aires. Autoridades do país dizem que a liberação só foi possível devido ao avanço da vacinação na cidade. Até o momento, 70% da população da capital argentina já está vacinada com as duas doses da vacina contra Covid-19.

Além das máscaras, Buenos Aires também dispensou a medição de temperatura para entrada em ambientes fechados.