Reprodução Vídeo: Rússia testa pela 1ª vez lançamento de míssil hipersônico em submarino

O governo da Rússia anunciou, nesta segunda-feira (4), que realizou, pela 1ª vez, o lançamento do míssil hipersônico "Tsirkon" de um submarino. Em julho, a arma foi testada na superfície. Segundo o ministério da Defesa do país, o teste mais recente ocorreu em 1 de outubro.

O lançamento foi realizado no submarino nuclear Severodvinsk a uma profundidade de 39 metros e "atingiu o alvo escolhido com sucesso". No vídeo divulgado, é possível ver o projétil ilimunando o céu.

O presidente Vladimir Putin informou que a arma pode atingir nove vezes a velocidade do som e alcançar alvos a 997 km de distância. A agilidade faz com que esse tipo de míssil ultrapasse com mais facilidade sistemas de defesa.

O uso desse tipo de arma foi anunciado por Putin em 2018. Na ocasião, durante discurso, disse que seria possível atingir "quase qualquer ponto do mundo".